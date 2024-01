Ricardo Gareca chega ao Chile e é confirmado como técnico da seleção: 'Muito contente'

O Chile confirmou Ricardo Gareca no comando da seleção, que vinha sendo dirigida por Eduardo Berizzo. O ex-treinador de Peru e Palmeiras, terá a missão de reabilitar a equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e colocá-la dentro da zona de classificação.

Ricardo Gareca já está em Santiago e se reunirá com membros da Federação de Futebol do Chile (ANFP) antes de ser apresentado oficialmente como técnico da seleção. Em sua chegada, afirmou estar "muito contente" com a oportunidade e afirmou ter um "grande desafio" pela frente.

De acordo com a imprensa chilena, Ricardo Gareca receberá cerca de R$ 13,8 milhões anuais. O contrato deve ter validade até o final das Eliminatórias, com prorrogação caso leve a seleção até a Copa do Mundo.

O treinador estava livre no mercado desde junho, quando deixou o Vélez Sarsfield. Gareca não teve sucesso em seu retorno ao clube argentino, no qual esteve à frente em 12 jogos, com uma vitória, sete empates e quatro derrotas.

Gareca esteve de 2015 a 2022 na seleção do Peru, onde viveu o auge de sua carreira. Foi vice-campeão da Copa América de 2019, perdendo para o Brasil na final, e esteve na Copa do Mundo de 2018. Em 2022, viu sua equipe cair na repescagem frente à Austrália.

Além disso, o treinador, de 65 anos, passou por Talleres, Independiente, Colón, Quilmes e Argentinos Juniors, todos da Argentina. Comandou também América de Cali e Santa Fe, da Colômbia, e Palmeiras na sua única passagem pelo futebol brasileiro. Deixou a equipe alviverde em 2014, que se salvou apenas na última rodada do rebaixamento, nas mãos de Dorival Júnior, hoje treinador da seleção brasileira.