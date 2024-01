Priscila Fantin revela que trabalhou como garçonete em Paris para tentar fugir da fama: Mania de perseguição

Abriu o jogo! Priscila Fantin contou detalhes sobre um período díficil de sua vida. Convidada de Tati Bernardi no videocast Desculpa Alguma Coisa dessa quarta-feira, dia 24, a atriz descobriu paniculite, doença rara que causa inflamação na membrana do intestino, na época em que participarava do Dança dos Famosos em 2023.

- Eu sentia uma dor absurda na área digestiva toda. Achei que tinha comido alguma coisa que tinha me feito mal. Sentia fome e a fome doía, mas qualquer coisa que eu ingerisse doía, era uma dor que sentia tudo.

Fantin também falou sobre o período em que trabalhou como garçonete em Paris em uma tentativa de fugir da fama e abriu o jogo sobre o diagnóstico de depressão que recebeu naquela mesma época.

- Comecei a ter pânico, mania de perseguição, não conseguia pegar elevador, eu tinha medo do mundo. Eu estava achando tudo estranho e falei: Vou sair de onde me conhecem pra ver se é isso mesmo. Se a fama, as pessoas, estão nesse lugar de me oprimir dessa forma, contou em entrevista ao podcast.

Ela continuou explicando que passou apenas três meses na capital francesa, mas não conseguiu se encontrar e retornou ao Brasil.