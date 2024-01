Virginia Fonseca perde brinco de diamantes em viagem à África do Sul: - Estou sem acreditar

Virginia Fonseca passou por um susto durante sua viagem em família para a África do Sul. Acontece que a influenciadora perdeu um dos pares de seu brinco de diamantes que havia acabado de comprar na viagem. Em suas redes, compartilhou seu desespero enquanto era acalmada por Zé Felipe, seu marido.

- Nossa, galera, estou muito chateada... comprei esse brinco aqui e perdi, contou.

Zé Felipe então a tranquilizou:

- Vai achar dentro do carro, disse ele.

A empresária continuou lamentando:

- Estou sem acreditar que fui burra assim. Diamante, véi... DIAMANTE. Perdi no safári, como que pode ser tão jumenta assim, mano?

Por conta do valor, Virginia fez questão de refazer seus passos e procurar em cada local por qual havia passado. Contando com a ajuda da equipe que trabalha no hotel em que está hospedada, o par do acessório logo foi encontrado. O lugar? Embaixo do banco do carro em que a família realizou um safári! É isso mesmo. Que sorte, ein?

- O chão [do veículo] cheio de buraco, jurei que não íamos achar. Eu estou com sorrido de orelha a orelha, comemorou.