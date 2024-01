Whoopi Goldberg dá sua opinião sobre ausência de Barbie nos indicados ao Oscar: - Nem todo mundo ganha prêmio

O filme de maior bilheteria de 2023, Barbie, não foi indicado às categorias de Melhor Atriz e Melhor ireção do Oscar, o que resultou em uma chuva de críticas à premiação. No entanto, Whoopi Goldberg, vencedora de uma das categorias da premiação em 1991, deu sua opinião - que também não agradou ao público - sobre a falta do longa na lista de indicados.

Barbie foi indicado a oito categorias, incluindo Melhor Filme, mas o descontentamento dos fãs sobre a ausência dos nomes de Margot Robbie e Greta Gerwing nos indicados foi vista nas redes. Durante o episódio mais recente do programa The View, onde Whoopi é uma das debatedoras, ela foi questionada por uma de suas colegas, Sara Haines:

- Talvez só a Whoopi possa nos responder isso, por que [Barbie] acabou esnobado?, perguntou Sara.

E a vencedora de Melhor Atriz Coadjuvante, em 1991, foi sincera:

- Não há nada disso de esnobado. As pessoas precisam ter isso em mente: nem todo mundo ganha prêmio e é sempre subjetivo. Filmes são subjetivos. Os filmes que você ama talvez não sejam os filmes amados pelas pessoas que votam, respondeu.

O filme de Greta Gerwing foi um blockbuster de 2023 e acumulou quase 7 bilhões de reais nas bilheterias mundiais!