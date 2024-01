Tiago Abravanel fala sobre BBB24 e cita saúde mental: Não há nenhum prêmio que valha mais que a nossa saúde mental

Tiago Abravanel revelou sua opinião sobre o BBB24 e fala sobre saúde mental no confimanento. O ator e cantor de 36 anos da idade, participou da edição 22 da casa mais vigiada do Brasil. Na época, Abravanel desistiu de sua permanência e apertou o botão, optando por deixar a casa.

- Não há nenhum prêmio que valha mais que a nossa saúde mental, não tem nem como quantificar isso. É óbvio que a experiência é muito legal, os desafios são válidos para nossa vida e carreira. Mas a saúde mental é um tema a ser abordado, valorizado. Não tem nenhum preço, comentou ele no papo com a coluna de Léo Dias.

O ator aproveitou para falar sobre uma mania inusitada do avô, Silvio Santos: - Criei uma marca justamente pra isso, para que as pessoas pensassem nisso como uma forma de expressão e não com preguiça. Ele (Silvio) já tinha essa expressão, esse conforto desde muito tempo, quando a gente criou a marca? Ter um garoto propaganda desse que não precisa nem pagar, a gente só agradece!, brincou ele.