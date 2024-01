EC São Bernardo estreia no Campeonato Paulista A3 com empate

O Cachorrão iniciou a campanha no Campeonato Paulista Série A3 com um empate por 1 a 1 contra o Itapirense na noite da última quarta-feira (24), no estádio Coronel Chico Vieira, interior do estado de São Paulo.

O clube do ABC começou melhor na partida, e abriu o placar aos 24 minutos da primeira etapa com um lance de oportunismo do atacante Guilherme Pires na área adversária, e durante todo o primeiro tempo, a equipe do interior paulista não levou perigo ao Cachorrão.

Já na segunda metade, o Coelho finalizou mais vezes que o EC São Bernardo, e nos acréscimos, aos 48 minutos, o atacante Ruan empatou a partida após um cruzamento do meio-campista Júlio César.

O resultado deixou a equipe do Grande ABC na 8ª colocação do Paulista A3 com um ponto somado, e o Bernô volta a campo no fim de semana, no próximo domingo (28) em partida válida pela segunda rodada, quando recebe o Sertãozinho em casa, no estádio Primeiro de Maio, às 10h.