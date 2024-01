Em partida com sete expulsos, Azulão estreia com empate no Paulista A3

Com destaque para confusões e com sete cartões vermelhos distribuídos durante os 90 minutos, o São Caetano ficou no empate por 1 a 1 contra o Bandeirante na noite da última quarta-feira (24) na primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, interior do estado.

Após primeiro tempo sem grandes emoções, o zagueiro e capitão Kanu foi quem abriu o placar para o clube do ABC com um cabeceio, o gol aconteceu aos 3 minutos da segunda etapa, depois da expulsão de Felipe Gomes, defensor do Leão.

A segunda etapa foi controlada pelo Azulão até os 46 minutos, quando uma confusão generalizada resultou em mais três expulsões para o time da casa, e dois cartões vermelhos para o São Caetano. Com 15 minutos de acréscimos, a equipe de Birigui conseguiu o empate no último lance, com um chute do atacante Nathan.

Nas redes sociais do time do Grande ABC, o técnico Axel lamenta o resultado. “A equipe perdeu o equilíbrio emocional em um momento da partida, e isso não pode acontecer. Apesar do empate ter gosto de derrota, também mostramos que somos competitivos.” O comandante também comenta que deve mudar a escalação para o próximo jogo, devido às expulsões.

O empate deixou os dois times no meio da tabela, e o 9º colocado, São Caetano volta a campo no próximo sábado, às 15h, no estádio Anacleto Campanella para a segunda rodada da A3, em embate contra o Rio Preto, clube do interior de São Paulo.