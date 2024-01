Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos na Grande SP

Um avião de pequeno porte caiu e causou a morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 25, em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o impacto da aeronave com o solo aconteceu por volta das 10 horas, em uma área de mata, no Bairro Pedreira, na divisa com o município de Ribeirão Pires.

O Corpo de Bombeiros confirmou duas vítimas fatais. Até o final da manhã, elas não tinham sido identificadas.

Segundo os bombeiros, o avião havia decolado do Campo de Marte, na capital paulista, às 9h45, e o plano de voo apontava como destino a cidade de Presidente Venceslau, no oeste paulista.

A aeronave acabou se desviando da rota, por motivos a serem apurados. Conforme os bombeiros, moradores relataram que o tempo estava ruim e a visibilidade era baixa no momento da queda, devido à chuva.

Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram até o local.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires, Sandro Torres, houve a confirmação da morte de duas pessoas.

Em nota, a prefeitura disse que enviou equipes para o local do acidente. Já a prefeitura de Rio Grande da Serra lamentou o acidente e disse que também acionou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para dar atendimento à ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB) e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ainda aguarda retorno.