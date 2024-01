Obituário - 26 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Olímpio Vieira Garcia, 90. Natural de Nova Resende (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evaristo de Jesus, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca das Chagas Henrique Nascimento, 73. Natural de Granjeiro (Ceará). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esperança Maria Neres dos Santos, 72. Natural de Espinosa (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Morais Machado, 69. Natural de Mauá. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hermelinda Gatti Nascimento, 88. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Danilo Neves Claus, 34. Natural de São Caetano. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Ivanilda da Rocha, 83. Residia no Jardim Lourdes, Zona Sul de São Paulo. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Aguinaldo Ribeiro de Carvalho, 75. Natural de Morretes (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Romão Bezerra Soares, 72. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia na Cidade Domitila, em São Paulo. Dia 21. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro.

Joacir Alves de Santana, 65. Natural de Diadema. Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Ariane Pâmela Gomes, 28. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Alfredo Rodrigues, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Noemi Gonçalves Ferreira, 50. Natural de Piquerobi (SP). Residia no Jardim São Jorge do Guapituba, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Tertolino Camilo da Silva, 90. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Clelia Adelina de Fátima Ribeiro, 66. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Daniel Aleixo, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.