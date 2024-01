Após ser criticado por chamar elenco do BBB24 de burro, Gil do Vigor explica: Para ganhar precisa ser inteligente

Eita! Gil do Vigor participou do BBB21 e já provou que é um grande fã do reality, pois seguiu acompanhando as temporadas seguintes e frequentemente usa as redes sociais para comentar sobre o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Porém, dessa vez ele deu o que falar após compartilhar sua opinião sincera sobre o BBB24.

Enquanto assistia ao programa, o economista disparou no X - antigo Twitter:

Elenco mais burro de todos os BBBs. Não dá, não dá!

Após ser criticado pelo seu posicionamento, o famoso decidiu explicar melhor sua opinião e esclarecer que não estava sendo desrespeitoso, apenas ficou incomodado ao acompanhar o andamento do jogo.

Eu sendo cancelado por falar uma coisa óbvia e sim gente, eu também não ganhei o BBB e já falei aqui que fui burro mesmo. Para ganhar o BBB precisa ser INTELIGENTE e eu não fui MESMO. Oxente! E não estou faltando com respeito com os participantes, não, gente, até os que eu AMO tão fazendo tudo errado e bate um desespero, mas é isso. Relaxem, blz?! Amo vocês.