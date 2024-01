Madrugada do BBB24 entrega muitos momentos calientes na festa - com direito a quase beijo e dança sensual

Nada como uma boa festa para dar uma agitada na casa mais vigiada do Brasil, não é mesmo? Na madrugada desta quinta-feira, dia 25, os participantes do BBB24 entregaram muito entretenimento ao público - com direito a dança sensual, paquera e muita curtição ao som de Jota Quest.

Será que vem um casal aí? Juninho e Leidy Elin passaram a noite toda curtindo um momento de aproximação e muita paquera. Enquanto a trancista estava sentada, o brother chegou até a fazer uma dança para lá de ousada na frente dela. Em outro momento, ele se aproximou com um morango na boca e Leidy acabou mordendo a fruta, entregando um quase beijo.

Para a infelicidade de todos que estavam shippando, a sister disse que não quer se envolver com alguém da casa e recusou as investidas de Juninho. A MC Bin Laden e Lucas Henrique, disparou:

- Eu tenho que pensar no jogo, em três milhões, não tenho que pensar em macho.

Em conversa com Alane e Beatriz, explicou:

- Eu estou muito de boa, não ligo. Eu entro na maior pilha, sou zoeira. Só que eu vou deixar claro para ele igual Anne [Deniziane] deixa para o Alegrete [Matteus].

Outra dupla que protagonizou momentos calientes foi Deniziane e Matteus, que dançaram agarradinhos enquanto Davi incentivava um beijo:

- Vai, agora o beijo! Beijo na boca.

Yasmin Brunet e Marcus Vinicius também se divertiram muito na pista. O brother a pegou no colo e girou com ela, que reagiu rindo:

- Fiquei passada agora. Nossa, amigo. Se você fosse hétero. Jesus...

E quem disse que ele não dança e canta em festa? Rodriguinho mostrou que também sabe curtir e aproveitou as músicas.

Como nem tudo são rosas, MC Bin Laden deixou a curtição de lado por um momento para falar sobre jogo com Juninho.

- Tem muita coisa que fica distante do nosso quarto. E alguns conflitos, às vezes, atrapalham. Para isso, vamos ter que nos distanciar para entender o jogo e o movimento. Até para entender a saída de alguém. Foram três pessoas que saíram, uma atrás da outra, que eu sabia que iam sair. Ninguém imaginava que Pizane ia sair. Na academia, eu e o pessoal falamos: Ele só sai se for por algo que aconteceu no quarto. Por ter essa preocupação, às vezes, me distancio de algumas pessoas para ninguém carregar um fardo.

Já em um papo com Lucas Henrique, o funkeiro disse que está sendo visto na casa como alguém que está sempre envolvido nos conflitos que rolam no programa.

- Tem sempre alguém explanando, passando informação, e eu que sou o... Por isso que eu fico na minha. Mas falar de jogo, falo contigo e com Luigi, só que Luigi demonstra muito.

- Às vezes ele vai comprar briga que não é dele, ele vai ficar na reta, concorda o professor.

Quem avisa, amigo é! Sem medo de dar sua opinião sincera, Michel disse a Wanessa e Yasmin que elas estão apagadas no jogo. Após elas questionarem se correm o risco de ir ao paredão, o brother respondeu:

- Eu acho que vocês estão em uma zona confortável, de verdade. Você tem que parar de ficar naquele quarto. Wanessa, você não está aparecendo aqui de manhã.

Marcus Vinicius se juntou ao time das pessoas incomodadas com o comportamento de Rodriguinho e disparou a Wanessa e Yasmin que pretende votar no pagodeiro.

- Você tem que parar de ficar naquele quarto. Wanessa, você não está aparecendo aqui de manhã. No fundo, eu percebo que ele tanto faz estar aqui. Mas eu entendo que ele tem uma vida lá fora.