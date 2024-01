Dois morrem em queda de avião de pequeno porte em Rio Grande da Serra

A Prefeitura de Ribeirão Pires também encaminhou equipes para atendimento da ocorrência. A administração de Rio Grande também enviou sua GCM (Guarda Civil Municipal) para acompanhar a situação.

Secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires, Sandro Torres confirmou duas vítimas - com possibilidade de um terceiro. Em entrevista ao site Ribeirão Pires 24 horas, o secretário argumentou que a aeronave não pegou fogo, caiu em uma área de bastante vegetação, mas que é possível constatar os destroços do veículo.

"A Prefeitura de Ribeirão Pires foi acionada na manhã desta quinta-feira (25) para atender ocorrência de queda de avião de pequeno porte na região do bairro Barro Branco. Equipes de segurança do município, Corpo de Bombeiros, SAMU e PM estão mobilizados no local para o atendimento da ocorrência", divulgou a administração, por nota.

Já a Prefeitura de Rio Grande da Serra comunicou pelas redes sociais que o delegado da cidade também está presente, aguardando a Aeronáutica e as Forças Aéreas para o procedimento de perícia da área. Na publicação, o município diz lamentar profundamente o ocorrido, reiterando o compromisso em prestar socorro e atendimento às vítimas do acidente.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu por volta das 10h, em uma rua próxima da Capela São Judas Tadeu, na região conhecida como Barro Branco.

De acordo com as autoridades, a aeronave partiu da manhã desta quinta-feira do Aeroporto de Campo de Marte, na Capital, com destino a Presidente Venceslau, no Interior.