Governo japonês avalia que economia ainda se recupera em ritmo moderado, mas parece pausar

A economia do Japão manteve recuperação em um ritmo moderado, mas indicou "estar pausando" em algumas partes em janeiro, afirmou o governo do país, em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 25. O documento também destaca que "toda a atenção" precisa ser direcionada aos riscos impostos pela situação no Oriente Médio e pelos efeitos do terremoto na península de Noto.

De acordo com o governo, o consumo privado está acelerando e a produção industrial também demonstra sinais de aceleração, ao passo que os preços ao consumidor seguiram com aumento modesto.

Os lucros corporativos e opiniões de empresas nas condições econômicas atuais estão melhorando, enquanto a situação de emprego também mostra algum movimento de melhora.

Já os investimentos empresariais e as exportações parecem estar pausando para se recuperar em seguida.

O governo ainda espera que a economia continue a se recuperar em um ritmo moderado, apoiada por efeitos de políticas para ajudar a população e pela melhora no emprego e na situação de renda. Contudo, ele alerta que as perspectivas de curto prazo são "preocupantes" e que a desaceleração de outras economias representa um risco de baixa para o Japão, incluindo o aperto monetário global e temores sobre a economia da China.