Após adiar shows por diagnóstico de Covid-19, Belo retorna aos palcos com apresentação em São Paulo

Na noite da última quarta-feira, dia 24, Belo retornou aos palcos e reuniu uma legião de fãs na plateia de um show em São Paulo. O cantor animou todos os presentes ao cantar seus sucessos.

Belo havia adiado uma série de apresentações após testar positivo para Covid-19. Por conta do diagnóstico precisou ficar afastado dos trabalhos, mas agora voltou com tudo e pronto para cantar como nunca.

Enquanto precisou deixar de realizar eventos, o artista chegou a usar as redes sociais para expressar sua frustração. Após finalmente poder seguir com sua agenda de compromissos e encontrar os fãs, era possível ver a animação no rosto do famoso.