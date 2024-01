Sabalenka derrota Gauff e encara chinesa na final do Aberto da Austrália

Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng vão decidir o Aberto da Austrália. Atual campeã em Melbourne, a tenista belarussa tentará o bicampeonato enquanto a chinesa vai disputar sua primeira final de Grand Slam da carreira, exatamente dez anos depois do título de sua compatriota Na Li na Austrália.

Nesta quinta-feira, Sabalenka reeditou a final do US Open do ano passado contra Coco Gauff. Desta vez, a americana não conseguiu repetir a dose e acabou sendo derrotada pela rival belarussa por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h42min de confronto.

Foi a 13ª vitória consecutiva de Sabalenka no primeiro Grand Slam da temporada. A atual número dois do mundo busca seu segundo troféu de Major na carreira. Ao avançar à final, ela repetiu feito da americana Serena Williams, que alcançou duas finais seguidas em Melbourne entre 2016 e 2017.

A tenista de 25 anos, que sustentou a vice-liderança do ranking ao alcançar a final, vai disputar sua terceira final de Grand Slam. No total, ela soma 13 títulos no circuito profissional. Mesmo se vencer, não conseguirá voltar ao topo do ranking, ocupado atualmente pela polonesa Iga Swiatek.

Na final, marcada para domingo, Sabalenka vai encontrar Qinwen Zheng, chinesa que enfrentou apenas uma vez no circuito. O confronto aconteceu justamente em outro Grand Slam, no US Open do ano passado. Então favorita, a belarussa venceu por 2 a 0, nas quartas de final. O resultado marcara a melhor campanha de Zheng num Major até então.

Neste Aberto da Austrália, a chinesa registra sua maior trajetória num torneio deste nível. Aos 21 anos, a atual 15ª do mundo já garantiu entrada no Top 10 pela primeira vez. Dona de dois títulos no circuito, Zheng vai disputar sua primeira final de Grand Slam neste fim de semana.

Para tanto, superou a ucraniana Dayana Yastremska por duplo 6/4 nesta quinta. Yastremska, número 93 do mundo, vinha sendo a grande sensação da chave feminina em Melbourne. Isso porque ela saiu do qualifying e vinha fazendo grandes performances a cada fase da competição. Foram oito vitórias até a semifinal, quando acusou o cansaço e chegou a receber atendimento médico no segundo set por causa de uma dor muscular no abdômen.