Ex-esposa de Luciano Camargo diz que possui muitas informações e áudios sobre a família Camargo que ainda não revelou

Cleo Loyola, ex-esposa do sertanejo Luciano Camargo, mais uma vez foi aos Stories do Instagram para falar sobre a família Camargo. Ela afirma que ainda possui muitas informações polêmicas que ainda não soltou, mas que decidiu mantê-las consigo por respeito às pessoas que ainda gosta.

Nas redes sociais, começou dizendo:

- Vi vários jornalistas perguntando como recebo tanta informação da família Camargo. Pelo amor de Deus, meu povo! Eles têm funcionários, gente que eles processam, pessoas que trabalham nas empresas deles que eles não pagam, outras que já foram de dentro da casa da dona Helena [mãe de Luciano e Zezé] e outras que ainda são, e são maltratadas por eles. E o que eles fazem? Entram em contato comigo.

Em seguida, declarou que pensa em Zilu Godói antes de divulgar os áudios que possui. Ela também leva em consideração alguns membros da família Camargo como Emanoel, irmão de Zezé e Luciano.

- Não mostrei nem a metade do que eu tenho aqui. Tenho áudios aqui que só não mostrei ainda porque ainda tenho pena da Zilu, porque são áudios muito fortes, muito fortes, mesmo! Se eu fosse colocar nos meus canais as pessoas que me procuram para denunciar as pessoas dessa família, vocês iam ficar chocados. Eu não faço isso por respeito a umas pessoas da família que eu ainda gosto. Uma delas é o Emanoel Camargo, sim, que gosto dele. Sei o que ele fez e faz pelo meu filho, Wesley Camargo [filho de Cleo com Luciano], quando ele precisa.

Cleo ainda mencionou Marcus Buaiz e Wanessa, que está confinada no BBB24.

- Tenho muitas informações também de pessoas que trabalharam com Marcus Buaiz e Wanessa Camargo, que viram de perto o que estava acontecendo e entraram em contato comigo. Áudios chocantes de gritos, de confusão, mas não dele gritando. E nunca coloquei nas redes sociais por respeito à Zilu. Quem sabe eu mude de ideia?

E finalizou:

- Tenho áudios, áudios da pessoa gritando com a outra, da pessoa jogando panela na outra. Vocês sabiam que os empregados gostam de gravar áudios? Só meter o dedinho no celular e deixar eles gritarem à vontade, e repassam pra quem trabalha com informações.