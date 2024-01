Charge - 25 de janeiro de 2024

A Scania, de São Bernardo, retomou a produção em dois turnos. De acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entre outubro do ano passado e janeiro, a montadora de caminhões e ônibus contratou 380 trabalhadores. E a expectativa da entidade é de que mais admissões ocorram ainda no primeiro semestre. No fim do ano a empresa havia tornado público que pelo menos 50% da produção programada o primeiro trimestre já estava negociada.

Desde março do ano passado a Scania vinha operando com apenas um turno de produção. Além disso, em abril de 2023 começou a realizar paradas obrigatórias, adotando, inclusive, a semana de três dias para os trabalhadores do chão de fábrica. Medidas que fizeram parte de um acordo de flexibilidade assinado entre a montadora e o sindicato.