Diocese de Santo André emite carta aos comunicadores do Grande ABC

O bispo Diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, emitiu ontem carta aberta aos comunicadores da região em celebração ao Dia de São Francisco de Sales, o padroeiro dos jornalistas. No texto, o bispo exalta o compromisso da categoria na luta contra as falsas informações e convida todos a refletirem sobre o papel da tecnologia e da inteligência artificial na comunicação. “Vocês, como jornalistas, têm o papel fundamental de serem guardiões da verdade, enfrentando o desafio de verificar e desmentir informações falsas, enquanto se esforçam para fornecer notícias precisas e confiáveis.”

Dom Pedro prossegue desejando “que São Francisco de Sales inspire cada um em seus trabalhos diários para comunicar com clareza, precisão e, acima de tudo, com a verdade”. E complementa. “Agradeço pelo compromisso inabalável que a mídia regional tem demonstrado em promover um jornalismo ético e responsável, e pela contribuição significativa que oferecem à Diocese de Santo André.”

O bispo adianta que no dia 12 de maio será celebrado o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais e que, para a ocasião, o tema escolhido pelo Papa Francisco é “Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração: Por uma Comunicação Plenamente Humana”. “Este tema nos convida a refletir sobre a necessidade de manter a humanidade e a verdade no centro de tudo o que fazemos.”