Santo André lança programa de saúde itinerante nos bairros

A Prefeitura de Santo André lançou ontem o programa Saúde em Movimento, uma ação itinerante que vai circular por todas as regiões da cidade. O evento foi realizado na Praça Alcides Maia, na Vila Luzita, e contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e do secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A ação itinerante, feita por um caminhão com dois consultórios, oferece serviços de reforço da vacinação da covid-19 e influenza, aferição do dextro e pressão para monitoramento, avaliação com nutricionista e testes rápidos para hepatite B e C, HIV e sífilis, serviços à saúde da mulher, entre outros.<EM>O projeto faz parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e durante o ano serão visitados 230 pontos da cidade com a expectativa de atender cerca de quatro mil pessoas por mês.

“Hoje é mais um ponto, mais um lugar para agregar nesses números da saúde e nesse grande trabalho que tem sido feito. É o poder público chegando com sua estrutura em lugares em que muitas vezes as pessoas não têm acesso fácil”, exalta o prefeito de Santo André.

Maria de Lourdes, 71, participante da aula de dança destinada aos idosos oferecida pelo projeto, conta que soube da ação por meio de uma indicação de um clínico geral da UBS. “Tenho problemas na coluna e tendinite nos braços; me movimentando nesta aula já consegui me sentir melhor.”

Tamiris Galdino, enfermeira da UBS da Vila Luzita, observa que o projeto vai ajudar a reduzir alguams demandas das unidades de saúde. “O projeto alivia bastante o serviço da UBS. Muitas pessoas não têm disponibilidade de ir até a unidade. Nesta área do bairro existem muitos comércios, e as pessoas aparecem na hora do almoço, o horário em que conseguem ser atendidas.”

O secretário de Saúde destacou caráter inclusivo da ação. “A gestão tem ampliado muito o acesso aos serviços de saúde. Estamos fazendo a busca ativa, levando o serviço de saúde para aquelas pessoas que não vão até as unidades e conseguindo chegar na população que mais precisa”, informou o secretário de Saúde.

Hoje, a ação será promovida na - Rua Paulino de Lima, 40 - Jardim Ana Maria, e amanhã estará no Parque do Pedroso – Estrada do Pedroso, 3.000 - Parque Miami.

Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura de Santo André.