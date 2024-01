Polícia Civil conclui laudo da Emeb sem apontar culpados

A investigação da Polícia Civil sobre morte de Isadora Custódio, de 5 anos, estudante da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes que foi atingida por um galho de árvore em setembro de 2023, foi concluída sem apontar culpados. O inquérito registrado no 2º DP (Distrito Policial) da cidade foi encerrado no final de dezembro e encaminhado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Com o material, o MP pode fazer a denúncia na esfera criminal, arquivar o processo ou solicitar mais diligências. O caso, que está sob segredo de justiça, também pode desencadear em apurações nas áreas administrativa e civil. “Todas as perícias foram encaminhadas ao MP para que ele defina se houve um nexo causal entre a falta de poda e a morte da criança. Para atribuir um crime a alguém, precisa ter nexo entre a causa e o efeito. Com relação à queda da árvore, tínhamos a notícia da falta de poda, mas o laudo pericial nos informou que não foi só isso”, explica a delegada da Seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Sacchetto.

De acordo com ela, a falta de poda fez com que o galho caísse e ficasse pendurado em cima de um brinquedo de madeira no parquinho da Emeb. Quando as crianças voltaram para a escola, no dia 11 de setembro, foram utilizar o brinquedo e, com o trepidar, o galho caiu em cima da criança.

“Não foi algo imediato. Então, precisa ter esse nexo de causalidade para afirmar que foi a falta de poda (que causou a morte) e o que responsável foi aquele que não fez a poda”, comenta. “Pediram a poda? Pediram inúmeras vezes. Fizeram a poda? Fizeram. Fazia um tempo que não realizavam a poda? Sim, mas fatores naturais também interferiram. Lembro que naquela ocasião tiveram chuvas fortíssimas. Lógico, temos sempre que olhar essa questão de poda de árvore velha, doente, em local perigoso, perto de fiação, mas, naquele caso em questão, foi uma sucessão de fatos que acabaram gerando a morte.”

O Diário apurou que, desde 2018, a Prefeitura de São Bernardo recebeu pelo menos quatro solicitações para a poda da árvore, inclusive da Secretaria Municipal de Educação. Por conta da gravidade do caso, a delegada Kelly acompanhou as perícias feitas na Emeb. “Foi muito delicado. Uma fatalidade. Uma tristeza sem fim. Eu estive lá, fiz a perícia junto. Conversei com o perito para entender mais e ficou claro que ninguém tinha visto que o galho estava (pendurado) no brinquedo porque era tudo de madeira.”

A partir da investigação, a Polícia Civil encaminhou ao MP-SP todos os autos, oitivas, laudos e depoimentos dos envolvidos. Com isso, se o Ministério entender que houve nexo de causalidade efetivo, realizará o processo criminal. “Pode desencadear algo civil, administrativo, mas isso sai da esfera da Polícia. Já terminamos as investigações. O Ministério Público tem um prazo de retorno que é relativo porque ele pode requerer laudos complementares. Se entender que precisa de mais diligências, nós cumprimos e encaminhamos para eles. Esse prazo (cerca de 90 dias) só esgota se ficar inerte. Até então, eles não têm feito nenhum pedido ou outra providência. Foi relatado no final do ano. Está recente.”

Questionada pelo Diário sobre os desfechos do inquérito, a SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse que “por ora não há novidades” e o caso “tramita sob sigilo policial.

