FSA recebe ganhadores do Desafio da Redação

A FSA (Centro Universitário Fundação Santo André) recebeu nesta quarta-feira (24), os alunos e professores ganhadores das bolsas de estudos do 17ª Desafio de Redação. Os contemplados realizaram um tour guiado pelas dependências do campus, além de receberem um café de boas-vindas organizado pela reitoria. No total, a FSA ofereceu 15 bolsas no concurso – sete para alunos do 3º ano do Ensino Médio, sete para professores e outra para a comunidade.

Gizella Bragança Simões, 31 anos, é professora e uma das recepcionadas na FSA. A docente, que dá aulas de língua portuguesa em uma escola municipal de Diadema, destaca a importância do concurso literário para alunos que estudam em instituições de ensino públicas, e cita que uma de suas alunas também foi premiada no Desafio de Redação. A professora fará pós-graduação em Gestão Escolar.

“Sou administradora e professora de Língua Portuguesa, e tenho interesse em me tornar docente universitária e diretora de rede pública. Acredito que a pós-graduação irá me levar para meus próximos passos”, avalia Gizella.

Já Sabrina Córdoba Alarsa, 44, acompanhou a filha Sofia Córdoba Gomes, 17, uma das ganhadoras do Desafio da Redação. A mãe revela que se tornou viúva recentemente e que ainda está reorganizando a vida. Para a ela, a bolsa da filha foi uma notícia muito positiva na família. Sabrina destaca o orgulho que tem da filha, além de exaltar o concurso literário. “É uma oportunidade ótima para todos do Grande ABC, para pessoas que muitas vezes têm poucas oportunidades”, afirma.

O professor e vice-reitor da FSA, Roberto Sallai, recebeu os premiados e destacou a importância do Desafio de Redação como ferramenta de auxílio para famílias que não têm condições financeiras para investir em uma graduação.

“É muito importante a participação dos jovens e professores no Desafio de Redação, justamente porque são contemplados com bolsas de estudo integrais, ou seja, não tem de pagar nada para estudar”, diz o professor. E complementa. “Muitas vezes, essa oportunidade faz com que o jovem consiga ter acesso ao nível superior, já que este ingresso é muitas vezes dificultado pelas condições financeiras”.

A 17ª edição do Desafio de Redação foi realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André – com patrocínio do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e da Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André), apoio da Braskem e apoio institucional da FSA.