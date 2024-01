Com show de Soteldo, Grêmio goleia o São José e vence a primeira no Gaúcho

Fazendo sua estreia em casa na temporada, o Grêmio conquistou nesta quarta-feira seus primeiros pontos no Campeonato Gaúcho. O time comandado por Renato Gaúcho contou com grande atuação do venezuelano Soteldo, que contribuiu com um gol, assistência para JP Galvão e participou da jogada do gol de Cristaldo, na goleada por 4 a 1 sobre o São José, pela segunda rodada. Reinaldo ampliou e, cobrando pênalti, o goleiro Fábio descontou para o time visitante.

Após estrear com derrota de virada por 2 a 1 para o Caxias, o time gremista sofreu com protestos da torcida, que compareceu em baixo número para a estreia em casa, mas no final aplaudiu de pé o venezuelano. Com a vitória, saltou para a sexta colocação. Já o São José é o nono, com um ponto.

O jogo mal começou e Soteldo já demonstrava que estava a fim de mostrar serviço. Com dois minutos, já tinha arriscado a gol e obrigou o goleiro do São José a intervir. Empurrando o adversário no campo de defesa, o meia-atacante fez a jogada pela esquerda e cruzou na medida para JP Galvão cabecear para abrir o placar, aos 11 minutos.

O gol desestabilizou o São José, que viu o Grêmio vir com tudo ao ataque. Trocando passes com facilidade, os donos da casa chegavam com facilidade ao gol e Soteldo ampliou, aos 34. O venezuelano recebeu na área e bateu rasteiro para marcar seu primeiro gol com a camisa gremista.

Na segunda etapa, Soteldo seguiu sendo a referência técnica. Sempre caindo pelos lados do campo, o camisa 7 fintou a marcação e cruzou na área. A defesa do São José afastou parcialmente e Cristaldo pegou a sobra para ampliar, aos nove.

Com a vitória encaminhada, Renato Gaúcho começou a promover um rodízio e gastar suas substituições. O time seguiu controlando o duelo, sem deixar o São José chegar próximo à sua área.

Na reta final, aos 37, Reinaldo recebeu na ponta esquerda e bateu cruzado, para dar números a goleada. Ainda deu tempo de o goleiro Fábio descontar para o São José, cobrando pênalti, e de Fredson ser expulso antes do apito final.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Brasil de Pelotas, em jogo isolado no domingo, às 16h, no estádio Bento de Freitas. O São José atua no sábado, diante do Juventude, às 19h, no Francisco Novelleto.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 4 X 1 SÃO JOSÉ

GRÊMIO - Marchesin; Fábio (João Pedro), Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Everton Galdino (Nathan Fernandes), Cristaldo (Jhonata Robert) e Soteldo (Dodi); JP Galvão (André). Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO JOSÉ - Fábio; Fredson, Tiago Pedra (Jadson) e Itambé; Dudu (Marcos Calazans), Nonato, Rafael Carrilho (Samuel), Kayan (Tcharlles) e Marcílio; Alessandro Vinícius e Roberson (Renê). Técnico: China Balbino.

GOLS - JP Galvão, aos 11, e Soteldo, aos 34 minutos do primeiro tempo; Cristaldo, aos 9, Reinaldo, aos 37, e Fábio, aos 41 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Tiago Pedra, Marcilio, Jadson e Rafael Carrilho (São José).

CARTÃO VERMELHO - Fredson (São José).

ÁRBITRO - Jonathan Pinheiro.

RENDA - R$ 677.618,00

PÚBLICO - 17.071 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).