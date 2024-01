Guarani empata sem gols com o São Bernardo e permanece sem vitórias no Paulistão

O plano do Guarani em buscar a sua reabilitação no Campeonato Paulista caiu por terra, nesta quarta-feira, quando ficou no empate sem gols com o São Bernardo, pela segunda rodada, no estádio Brinco de Ouro. Foi um jogo de poucos lances de perigo no primeiro tempo e nenhum no segundo.

Como tinha perdido na estreia, por 1 a 0, para o Corinthians, em São Paulo, o Guarani agora soma um ponto dentro do Grupo B, que tem ainda Ponte Preta (1), Água Santa (3) e Palmeiras (4). O São Bernardo tinha vencido o Ituano por 2 a 0 e agora tem os mesmos quatro pontos do São Paulo, na liderança do Grupo D, onde o Botafogo soma três e o Novorizontino, um.

Armado com um tripé de meio-campo e três atacantes, o Guarani se apresentou no início mais ofensivo, ocupando o campo de defesa do São Bernardo. Assustou os 10 minutos, quando Heitor desviou um cruzamento do lado direito e o goleiro Alex Alves fez uma boa defesa.

Apesar da maior posse de bola, o time da casa não conseguiu mais criar chances perigosas diante de um adversário muito recuado, sem forças para contra-atacar. Mesmo assim, o visitante quase abriu o placar numa jogada isolada de Rodrigo Souza. Aos 42 minutos ele arriscou um chute da intermediária a bola saiu forte e explodiu no travessão de Daniel Borges.

O lance mais emocionante, porém, aconteceu aos 48, quando Derek foi lançado na pequena área, tentou de cabeça e após bloqueio, mesmo caído, deu um leve toque na bola. Alex Alves salvou em cima da linha, num lance muito duvidoso. Nem as câmeras do VAR - Árbitro de Vídeo - conseguiram mostrar o lance claramente. Na dúvida, o 0 a 0 foi mantido.

O jogo ficou mais truncado no segundo tempo. O São Bernardo só chutou a gol aos 32 minutos, quando Romisson bateu forte e o goleiro Douglas Borges espalmou para o lado. O Guarani até rondou a área adversária, mas não finalizou nenhum vez com perigo.

Na terceira rodada, o Guarani vai enfrentar o Ituano, em Itu, no sábado, às 20h. No mesmo dia e horário, o São Bernardo recebe o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 SÃO BERNARDO

GUARANI - Douglas Borges; Heitor, Rayan, Léo Santos e Mayk; Camacho, Matheus Bueno (Anderson Leite) e Chay (Gustavo França); Reinaldo (Gabriel Santos), Derek e João Victor (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Alan Santos (Rafael Forster) e Pedro Carrerete; Vitor Ricardo, Rodrigo Souza, Lucas Lima (Wesley Dias) e Arthur Henrique; Lucas Tocantins (Matheus Régis), Silvinho (Kayke) e João Carlos (Romisson). Técnico: Márcio Zanardi.

CARTÕES AMARELOS - Derek (Guarani). Hélder e Pedro Carrerete (São Bernardo).

ÁRBITRO - Márcio Mattos dos Santos.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).