Vereador Rodolfo Donetti destaca valorização de policiais

O Vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e policial militar com mais de duas décadas de serviço dedicadas à causa da segurança pública, homenageou centenas de policiais em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Santo André na terça-feira (23). A solenidade contou com a presença do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Durante seu discurso, Alex trouxe à tona questões essenciais sobre a valorização das forças policiais, destacando a urgência de reformas nas leis vigentes. O parlamentar abordou temas cruciais, como a necessidade de revisão de leis, com ênfase na problemática das conhecidas "saidinhas".

reforçou a importância de valorizar as forças policiais e destacou a urgência de reformas nas leis de segurança. Suas palavras inspiradoras ressoaram no plenário, enfatizando a necessidade de união entre as forças policiais. O vereador argumentou que as leis precisam ser revistas e aplicadas corretamente, afirmando que é imperativo colocar os criminosos no devido lugar, responsabilizando-os por seus atos.

A sessão solene, presidida por Donetti, tornou-se um marco na discussão sobre a segurança pública, reunindo líderes políticos comprometidos com a causa e proporcionando um espaço para o debate sobre as mudanças necessárias no cenário legislativo relacionado à segurança.