Correção: Bolsas de NY fecham mistas após pressão de Treasuries limitar força de techs

O primeiro parágrafo continha um erro acerca da data do fechamento das bolsas. Segue versão corrigida.

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 24, após perderem ímpeto ao longo da tarde, sob pressão dos Treasuries. Ainda assim, o S&P 500 fechou no maior nível da história pelo quarto pregão consecutivo, em meio à temporada de balanços corporativos.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,26%, aos 37.806,39 pontos. O S&P 500 avançou 0,08%, a 4.868,55 pontos. O Nasdaq se elevou 0,36%, aos 15.481,92 pontos.

A abertura forte gradualmente deu lugar a um sentimento de risco mais moderado, em um movimento que intensificou após o fracasso de um leilão de T-notes de 5 anos pelo Departamento do Tesouro dos EUA. A operação puxou para cima os juros dos Treasuries, que acabaram contendo parte do bom humor em Wall Street.

Entre os destaques, Microsoft subiu 0,92% e chegou a se juntar, pontualmente, à Apple no clube de empresas com mais de US$ 3 trilhões em valor de mercado, diante do entusiasmo quantos aos planos na área da inteligência artificial.

Netflix saltou 10,70%, uma dia após a gigante do streaming informar que aumentou a base de assinantes em mais de 13 milhões no quarto trimestre de 2023.

Para o Bank of America (BofA) Securities, os resultados foram "muito fortes" e refletem, entre outros fatores, o benefício do cerco contra o compartilhamento de senhas

Já Boeing avançou 1,24% e recompôs as perdas que exibia na abertura, depois que uma notícia de entrega de aeronave à China se sobrepôs aos contínuos problemas técnicos que a companhia vem enfrentando.

Por outro lado, AT&T recuou 3,00%, após anunciar lucro frustrou as expectativas de analistas. Verizon (-2,23%) e 3M (-2,98%) também caíram forte e impediram o Dow Jones de seguir o ímpeto altista dos pares.