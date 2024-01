Que comece a folia

Com serpentinas coloridas, confetes, cores em exagero, fantasias mirabolantes e marchinhas contagiantes, o Carnaval é sem dúvidas um dos festejos mais tradicionais do Brasil. Além da chegada da tão esperada data, os foliões do Grande ABC têm mais um motivo para pular, pois após anos em jejum, a região volta a celebrar essa festa.

Diadema, que estava havia 12 anos sem Carnaval, em 2024 retoma a festa com dois dias de folia, 3 e 4 de fevereiro, às 16h, na Praça da Moça. Camilo Vannuchi, secretário de Cultura, explica que essa retomada era demanda dos cidadãos.

“Desde que assumi o cargo na secretaria as pessoas me paravam nos eventos perguntando sobre o Carnaval na cidade, falando sobre 12 anos atrás”. Camilo ainda conta que “a verba não é a mesma de 12 anos atrás, a estrutura das escolas também, por serem anos sem o Carnaval, mas a ideia é que com essa retomada, cada vez mais a festa se expanda”. Neste ano, a cidade contará com shows de artistas regionais e nomes de peso como o de Alceu Valença, além das escolas de samba de Diadema, que em conjunto farão um cortejo de uma hora e meia, abrindo a apresentação da Vai-Vai, uma das maiores vencedoras do Carnaval de São Paulo, que coleciona 15 títulos pelo Grupo Especial.

Quem também está ansioso pela chegada do festejo é Benedito da Silva Lemes, 71, conhecido como Ditinho da Congada, do Parque São Bernardo. Ditinho é agente cultural, fundou a escola de samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Renascente, campeã do último carnaval da cidade em 2016. No dia 11 de fevereiro, em uma das principais vias da cidade, a Rua Marechal Deodoro, Ditinho, junto de sua família, presidentes de escolas de samba da região e colegas promovem o cortejo Amigos de Ditinho, que acontecerá a partir das 14h. “O Carnaval é a nossa cultura, e quero proporcionar para as crianças que nunca viveram esse espetáculo aqui.”

Em Santo André, o ‘esquenta’ do Carnaval será neste sábado. O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe o Baile de Carnaval Rita Seixas e Raul Lee, com a banda Frutto Proibido. O show terá início às 16h, com entrada gratuita.

Em Ribeirão Pires, a festa vai ser voltada aos pequenos. No dia 18 de fevereiro, o Paço Municipal vai receber o Carnaval da Criançada, um evento gratuito que contará com marchinhas, pintura facial e jogos lúdicos para os minifoliões brincarem com a família.

Já a Prefeitura de Mauá comentou que “a Secretaria de Cultura está em diálogo com a União das Escolas de Samba de Mauá para a finalização de uma programação para o Carnaval, uma vez que farão blocos carnavalescos em seus territórios culturais, barracões e sedes”.

Rio Grande da Serra, nos dias de Carnaval, receberá na Praça da Bíblia evento apadrinhado de VIBE, da Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, que vai acontecer de 09 a 13 de fevereiro. Além do Rebanhão de Carnaval 2024, organizado pela RCC (Renovação Carismática Católica), na Matriz São Sebastião, do dia 10 a 13 fevereiro, a partir das 8h.