FUABC realiza treinamento de planejamento estratégico a gestores

Consultoria em gestão com projetos em andamento em todo o Brasil, o Instituto Aquila dedicou o dia de ontem ao treinamento de cerca de 50 dirigentes da FUABC (Fundação do ABC) em seu Programa de Formação de Gestores.

A atividade em cumprimento ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) foi comandada pelo consultor sênior do Aquila Thiago de Almeida Brandão e Souza, que durante todo o dia esteve à frente de palestras e dinâmicas que visaram desenvolver habilidades de liderança e alinhar os participantes às técnicas mais avançadas e eficientes em gestão. O objetivo central foi a capacitação dos líderes para a implementação do Planejamento Estratégico da FUABC, trabalho iniciado efetivamente em 2023 e que envolve toda a estrutura da organização e seus mais de 26 mil funcionários.

A Fundação do ABC esteve representada por dirigentes de sua sede administrativa, da Unidade de Apoio Administrativo, e do Centro Universitário FMABC, com destaque para as participações do presidente da entidade, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, do vice-presidente, Osmar Mendonça, e do diretor-geral da unidade de apoio, Décio Teixeira Prates Júnior.

“O Planejamento Estratégico da Fundação do ABC representa um dos pilares fundamentais que estabelecemos desde o início de nossa gestão. Precisamos de máxima dedicação a este projeto, que certamente nos fornecerá diretrizes claras e indicará áreas nas quais podemos progredir. Expresso minha sincera gratidão pelo empenho de todos neste dia de treinamento intensivo, com um agradecimento especial às equipes do Centro Universitário FMABC, que estão engajadas conosco neste propósito institucional”, declarou Luiz Mário, na abertura dos trabalhos.

Entre os destaques abordados no Programa de Capacitação de Gestores do Instituto Aquila esteve o detalhamento do PDCA, sigla em inglês para “Plan-Do-Check-Act” (Planejar-Fazer-Checar-Agir), uma metodologia consagrada para o gerenciamento contínuo de processos e melhoria de desempenho. Este modelo, essencial para o planejamento estratégico, foi explorado como uma ferramenta eficaz para garantir que a Fundação do ABC implemente e monitore suas iniciativas de maneira sistemática e adaptável, permitindo uma resposta rápida a mudanças e garantindo a qualidade e eficiência dos serviços prestados, em especial nas áreas da saúde e educação.

A partir da homologação do Termo de Ajustamento de Conduta entre Fundação do ABC e Ministério Público do Estado de São Paulo, em março de 2020, teve início um contínuo processo de transformação da entidade. Dois dos principais elementos que progressivamente estão sendo introduzidos são a governança corporativa e o planejamento estratégico.

A governança corporativa é considerada a espinha dorsal, por reunir conjunto de práticas e estruturas que norteiam decisões embasadas, administração eficaz de recursos e, sobretudo, a certeza de que a segurança e o bem-estar do paciente são prioridades incontestáveis.