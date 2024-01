Filme nacional, Avassaladoras 2.0 ganha primeiro trailer oficial

Protagonizado por Fefe Schneider e Bibi Tatto, o original Avalassadoras de 2002 acaba de ganhar um trailer oficial. O longe-metragem Avassaladoras 2.0 é o mais novo filme da Total Filmes, com coprodução e distribuição da Star Original Productions, empresa da plataforma Star+.

A direção e roteiro do filme é de Mara Mourão, responsável pela direção do original, e ainda conta com a participação de nomes como Raphael Vianna, Danielle Winits e muitos outros. Com previsão de estreia para o primeiro semestre de 2024 nos cinemas brasileiros, a produção nacional é baseada no roteiro de 2002, que contava com os protagonistas Giovanna Antonelli e Reynaldo Gianecchini.

Neste spin-off, seremos apresentados à Bebel (Fefe Schneider), uma adolescente apaixonada pelo influenciador ativista ambiental J-Crush (Murilo Bispo). De sua casa em Hollywood, ela troca mensagens com J se passando por uma atriz em ascensão.No entanto, sua mãe Laura (Juliana Baroni) decide que elas irão passar férias no Brasil, onde tem sua farsa desmascarada e vê os planos com o amor de sua vida escaparem.

Agora, com a ajuda de Lu (Bibi Tatto), sua melhor amiga super sincera, e sua mãe, Bebel vai tentar reconquistá-lo. Nessa tentativa de recuperar o amor e falar a verdade, segredos vão ser revelados e mãe e filha descobrem que têm muito mais em comum do que podem imaginar.