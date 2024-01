Deborah Secco faz desabafo sobre pressão estética: - Eu não ia à praia com vergonha do meu corpo

Deborah Secco participou do podcast DiazOn e fez alguns desabafos sobre a pressão estética que sofreu ao longo de sua carreira. A atriz confessou que costumava tomar remédios para emagrecer, mas hoje decidiu se libertar e aceitar as imperfeições de seu corpo.

Durante a conversa com Carla Diaz, a artista relatou:

- Tomei remédio de emagrecer a vida inteira sem precisar. Descobri que não precisava quando parei de tomar. Falei: Agora vou engordar. E não engordei. Tinha essa pressão em cima de uma perfeição inalcançável.

Deborah também relembra que evitava ir à praia com medo de mostrar o corpo, pois suas fotos em revistas eram retocadas.

- Eu não ia à praia com vergonha do meu corpo, porque eu sabia que as minhas fotos em revistas eram retocadas. E se eu fosse vista na praia sem retoque? O que isso ia gerar? Será que eu ia perder meu emprego? Será que ninguém ia mais me chamar para trabalhar? Eu tinha uma autoimagem também muito crítica, e sempre fui magra. Sempre fui estética padrão. Uns seis anos atrás decidi que ia parar com tudo, com todos os remédios e parar de malhar. Parar de malhar de verdade mesmo um pouquinho antes da Maria nascer.

Após tomar a decisão de deixar de tomar os remédios para perder peso, sentiu uma sensação libertadora.

- Eu falei: Tudo bem, se tiver que engordar e ficar meio mole, eu vou aceitar o que eu tenho de imperfeito. E foi muito libertador porque não foi só na estética. Eu era uma pessoa que passou a vida tentando ser perfeita. Atriz mirim né, a gente não podia errar ou dar trabalho nenhum. Eu tinha esse perfil da perfeição.

E continuou:

- Cada vez mais me sinto livre para falar sobre as minhas imperfeições, tenho empatia por mim mesma e pela adolescente que eu fui, pela pressão que sofri. Sobrevivi a muitas coisas difíceis, também vivi muitas coisas maravilhosas, mas me olho com mais amor. Hoje posso falar que errei muito, fui namoradeira, brinco que sou piranha, uma mulher livre e que fez tudo o que queria fazer

Deborah finalizou:

- Estou com uma bunda mole, já esteve mais dura... Estou ficando velha e a velhice não me assusta.