Família Real foi pega de surpresa por problema de saúde de Kate Middleton

A Princesa Kate Middleton realizou uma cirurgia abdominal recentemente. E, de acordo com o Palácio de Kensington, o procedimento teria sido planejado. Entretanto, fontes próximas da Princesa de Gales afirmaram ao Page Six que o problema de saúde foi uma surpresa para a família real.

Ainda de acordo com o veídulo, as pessoas próximas da princesa afirmaram que não parecia que algo estava errado, e que ela escondeu a hospitalização até o último minuto. Middleton foi internada no dia 16 de janeiro e amigos teriam alegado que tudo foi uma surpresa.

Para quem não se recorda, Kate Middleton está internada na London Clinic. A Princesa de Gales foi hospitalizada para realizar um procedimento cirúrgico no abdômen - mais detalhes sobre a cirurgia não foram revelados pela família real britânica.

O procedimento que ela realizou foi um sucesso, e agora ela aguarda pela recuperação. Segundo o Daily Mail, a esposa de Príncipe William, que está atualmente com 42 anos de idade, não foi diagnosticada com nenhum tipo de câncer - ainda assim, ela passará pelo menos 14 dias internada e enfrentará uma recuperação de meses.