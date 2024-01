Sem nenhum participante apertar, alarme do botão de desistência do BBB24 dispara, deixando brothers confusos

Eita, o que será que rolou? Logo no início da tarde desta quarta-feira, dia 24, os participantes do BBB24 tomaram o maior susto por conta de um barulho inesperado. Sem saber o que aconteceu, os brothers e sisters tentaram entender a situação.

Todos estavam na área externa da área casa mais vigiada do Brasil enquanto acontecia a manutenção interna. De repente, o alarme do botão de desistência disparou. Ninguém entendeu o motivo do som ter tocado de repente e Fernanda opinou:

- Estão testando o botão, não tem ninguém lá dentro.

- Aconteceu uma invasão, gente, brincou Rodriguinho.

Após a sister repetir que poderia ser um teste, o cantor respondeu:

- A essa altura do campeonato...

- A gente já viu que funciona, completou Pitel fazendo referência à desistência de Vanessa Lopes.

Enquanto o alarme ainda tocava, eles retornaram à casa ainda desnorteados e não encontraram uma resposta para o ocorrido.