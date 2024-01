Luana Piovani tem alta hospitalar após cirurgia no joelho

Luana Piovani recebeu alta médica nesta quarta-feira, dia 24, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter feito uma cirurgia no joelho. A atriz mora em Portugal, mas está passando um período no Brasil e aproveitou para cuidar da saúde. Ela definiu o procedimento como recauchutada, e agora passa bem.

Nos Stories, a influenciadora informou a sua alta brincando:

- Lavou está novo, agora é cuidar. Recauchutagem done, disse.

Luana também contou que aproveitou a anestesia da cirurgia para fazer um peeling - um procedimento que descasca a pele do rosto para renovar as células da pele:

- Voltando pra casa, feliz e contente... Aproveitei que estava deitadinha, anestesiadazinha, e fiz um peeling daqueles que a gente não consegue fazer sem anestesia porque é bem profundo, contou.

E ainda brincou falando que daqui uns dias estará um pitel:

- Meu amor, daqui cinco dias, talvez um pouquinho mais, uma semaninha eu vou estar um pitelzinho.