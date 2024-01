Vaquinha para trazer corpo de são-bernardense da Austrália bate meta

A vaquinha para trazer o corpo da são-bernardense, Amanda de Oliveira Rocha, 22 anos, morta na Austrália, bateu a meta de R$ 100 mil. Em dois dias, 1.970 pessoas doaram para campanha e foram arrecadados no total R$ 102.495,78.

A jovem de São Bernardo trabalhava no País, quando foi encontrada morta no Aeroporto de Sydney. Amanda teria sofrido uma queda do sétimo andar do estacionamento do aeroporto no dia 14 de janeiro, e a causa da morte ainda é averiguada.

Para ajudar com as despesas da repatriação e do funeral, os primos de Amanda iniciaram uma vaquinha online, com o objetivo de arrecadar R$ 100.000,00. Os familiares estimam que a conta para trazer o corpo da jovem gire em torno de 20 mil dólares, valor equivalente à meta inicial na vaquinha on-line.

Nas redes sociais, a prima da jovem, Aline Oliveira, avisou que a campanha de arrecadação havia batido a meta, e agradeceu a solidariedade dos doadores. “Hoje experimentamos um antagonismo de sentimentos completamente distintos. Uma alegria, triste! Alegria pela solidariedade, carinho e sensibilidade, expressos em forma de cada doação, ligação e mensagem, que para nós (família) chega como verdadeira expressão de amor”, escreveu a prima, que ainda continuou.

“Tristeza por saber que mesmo diante deste esforço e generosidade não teremos a oportunidade de estar com nossa Amanda e com seu lindo sorriso. Queremos agradecer a cada um que entendeu a importância desta última despedida para a sua família e amigos. Nossa imensa gratidão!”, finalizou.