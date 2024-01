Demi Moore aparece deslumbrante em première com vestido de cisne

Maravilhosa que fala? Demi Moore, de 61 anos de idade, marcou presença no red carpet da estreia da série Feud: Capote vs. The Swans, que aconteceu na noite de terça, dia 23, no MAM, Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos.

Passaram por lá outros nomes de peso que compõe o elenco, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Diane Lane, Calista Flockhart, Molly Ringwald e Tom Hollander.

Para a ocasião, a eterna estrela de Ghost apareceu a bordo de um vestido da grife Balmain, em preto com detalhes em branco e que trazia um enorme cisne bordado, além de penas. A atriz fez alusão ao nome da nova série dirigida por Ryan Murphy.

Demi não foi a primeira a homenagear uma ave em um red carpet: a cantora e atriz Björk gerou burburinho nas redes ao aparecer com seu famoso vestido branco de cisne no Oscar 2001.