Vinícius revela arrependimento de participar das conversas sobre o corpo das sisters no BBB24

Nesta quarta-feira, dia 24, Vinícius foi o convidado do café da manhã com o eliminado no Mais Você. Durante o bate-papo com Ana Maria Braga, o ex-BBB contou sobre sua visão do jogo e comentou seus momentos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Começando a abrir o coração, Vini revelou que o BBB24 foi uma experiência tão única, que lá ele voltou a se deixar levar pelas emoções.

- Na minha profissão fui ensinado a bloquear emoções. Ali dentro senti emoções que não sentia há muito tempo na minha vida. Nunca chorei tanto quanto chorei nesse programa.

Revendo seus momentos dentro do BBB24, o para-atleta continua acreditando que a fala de Davi sobre quem merece ganhar o programa foi errado. Além disso, o ex-brother explicou que o participante não sabe sobre a vida dos outros lá dentro.

Vale lembrar que isso gerou até briga entre os dois, já que Vini decidiu colocar Davi como a pessoa que deveria estar no paredão no seu lugar.

Polêmica do quarto do líder

Uma das motivações para os três últimos eliminados do reality show foi a polêmica conversa envolvendo alguns dos homens da casa. Durante o bate-papo com Ana Maria, o assunto foi retomado e Vini disse que se equivocou no momento. A situação envolveu comentários sobre os corpos de algumas participantes, como Yasmin Brunet:

- Eu entendo que eu tive um equívoco em uma palavra minha. Na minha cabeça poderia ter sido um elogio. No bate ali do quarto do líder me perguntaram quem eu achava bonita e eu falei a Isa e a Giovanna, eu acabei usando uma palavra, que na minha criação é um termo não muito legal. Até peço desculpa.