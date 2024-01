Após Margot Robbie não receber indicação ao Oscar, Ryan Gosling se posiciona: Não existe Ken sem Barbie

Na última terça-feira, dia 23, foi divulgada a lista dos indicados ao Oscar, uma das surpresas para muitos espectadores foi Margot Robbie não concorrer ao prêmio de Melhor Atriz, por Barbie. Se posicionando sobre a falta de Greta Gerwig e da colega de filme, Ryan Gosling decidiu compartilhar sua opinião sobre a situação.

No comunicado publicado pelo The Wrap, Ryan começa agradecendo sua indicação, mas afirma que sem Margot, seu papel não existiria:

Estou extremamente honrado por ter sido indicado por meus colegas ao lado de artistas tão notáveis em um ano de tantos filmes excelentes. E nunca pensei que diria isso, mas também estou incrivelmente honrado e orgulhoso por retratar um boneco de plástico chamado Ken. Mas não existe Ken sem Barbie, e não existe filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie , as duas pessoas mais responsáveis ??por este filme que fez história e é mundialmente celebrado.

Continuando, Gosling contou que Greta e Robbie, que foram responsáveis pelo roteiro mereciam ser reconhecidas tanto quanto America Ferrera e ele:

Nenhum reconhecimento seria possível para qualquer pessoa no filme sem o talento, coragem e genialidade delas. Dizer que estou desapontado por elas não terem sido indicados em suas respectivas categorias seria um eufemismo. Contra todas as probabilidades, com nada além de um par de bonecos sem alma, com pouca roupa e, felizmente, sem virilha, elas nos fizeram rir, partiram nossos corações, impulsionaram a cultura e fizeram história. Seu trabalho deve ser reconhecido junto com os outros indicados muito merecedores. Dito isto, estou muito feliz por America Ferrera e pelos outros artistas incríveis que contribuíram com seus talentos para tornar este filme tão inovador.

Além de Ryan, a colega de cena America também se manifestou sobre a falta de indicação da protagonista e da diretora de Barbie. Depois do posicionamento do amado, Eva Mendes publicou uma mensagem que pode ser entendida como apoio ao ator falando sobre ouvir seu instinto -ou alma:

Eu amo como Lola Falana coloca isso em palavras: a mente vai negociar. Quem sente isto tão profundamente quanto eu? Dios mío, a minha mente gosta de negociar. É cansativo!