E com vocês... João Bosco dos Santos. O escritor agora cantor. E compositor. No primeiro disco, inéditas... ...entre Amigos.

“Memória” assistiu, e aplaudiu, o jornalista e escritor João Bosco dos Santos no show em homenagem ao músico Roberto Barbosa, o Canhotinho, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. Estava Bosco lá no palco, na percussão.

De repente, na portaria do Diário, um DVD com oito faixas, todas músicas compostas por João Bosco, o do Grande ABC, duas delas em parceria com Canhotinho.

João Bosco dos Santos toca, canta e divide espaço com os amigos: além de Canhotinho, Ronaldo Donizetti, Valdemar Ramos, Edu Moreno, Clécio Braga e Roberto Sardinha.

Fica o convite público: João Bosco, vamos mostrar esta sua nova faceta no programa “Memória na TV”, aqui no Diário. Venha e traga seus amigos. Show, na certa.

PRIMEIRO DVD. João Bosco dos Santos e amigos: o Grande ABC também faz música. E da melhor qualidade

Texto: Milton Parron

Neste final de semana, o primeiro de três programas “Memória” focados exclusivamente no Carnaval e nos assuntos relacionados com essa festa.

Por exemplo, a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1953 quando os candidatos mais cotados, Jânio Quadros (vencedor) e Francisco Antonio Cardoso (derrotado) prometeram empenho na oficialização do carnaval de rua em São Paulo. Os jingles daquela campanha esgotaram o assunto.

Neste primeiro programa, também, a importância do rádio na divulgação das músicas, dos bailes, corsos e desfiles de blocos.

Emilinha Borba e Carlos Galhardo, exclusivos da Nacional carioca, apresentando-se no auditório da Rádio Bandeirantes no Carnaval de 1951.

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Homenagem à capital São Paulo. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (mais ou menos); amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 2, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Roberto Carlos vem aí – capítulo 4. A explosão da Jovem Guarda. Novembro de 1965. O rei lançava seu quinto LP e começava a cantar “e que tudo mais vá pro inferno”.

Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

No “Momento Memória”, as roças de milho de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Quinta-feira, 27 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8607

MANCHETE – Veja como reaver a poupança que o Plano Collor “comeu”.

MAUÁ – Uma paisagem: milhares de bicicletas cruzam todos os dias a cidade e conduzem trabalhadores até as empresas ou estações de trem e terminais rodoviários.

Trabalhadores de Mauá trabalham para economizar.

Reportagem: Ademir Matheus Pernias.

SELEÇÃO – O técnico Carlos Alberto Parreira recebeu ontem (26-1-1994) a nova camisa da Seleção Brasileira: tecido mais leve.

CAMPEONATO PAULISTA – Com um gol de Juari, o Santo André se recuperou ontem (26-1-1994), frente ao Rio Branco, em Americana, da derrota para o São Paulo.

1904 – Indeferido requerimento de permuta de cargos entre as professoras Maria Cândida da Purificação Gonçalves, da escola do quilômetro 10 da Linha Sorocabana, e Angélica de Andrade Meyer, da segunda escola de São Bernardo (estação, Santo André).

1909 - Yosef Beer nasce na divisa da Hungria com a Iugoslávia. Pai do executivo André Beer. No Grande ABC, pai e filho foram músicos. O pai, construtor de instrumentos musicais.

NOTA – Sr. Yosef Beer concedeu uma rica entrevista à Memória, alguns anos atrás, quando residia na Avenida Atlântica, em Santo André.

1969 - Diadema inaugurava a Biblioteca Municipal Olíria de Campos Barros.

Hoje é o aniversário de Itacaré (BA), Lupionópolis (PR) e Pedro Leopoldo (MG).

Dia da Elevação do Brasil a Vice-Reinado (1763). Terminava o Governo-Geral, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro.

Dia do Orador

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Santa Ângela de Mérici

27 de janeiro

(Bréscia 1470-1540). Fundou a Congregação das Irmãs Ursulinas, voltada à educação cristã das jovens.

