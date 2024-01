Netflix fecha acordo de US$ 5 bilhões para transmitir luta livre da WWE Raw

A Netflix fechou um acordo de 10 anos avaliado em mais de US$ 5 bilhões para exibir o programa de luta livre "WWE Raw" e outros programas da WWE nos EUA e no exterior. O acordo, em vigor em janeiro de 2025, dará ao streamer direitos exclusivos do programa nos EUA, bem como direitos de distribuição internacional de "Raw" em vários lugares, incluindo Canadá, América Latina e Reino Unido.

A empresa pode adicionar mais territórios à medida que acordos de direitos existentes expirar.

A ampliação de transmissão de eventos ao vivo faz parte de umas de suas prioridades atuais, bem como a expansão do seu negócio de publicidade, segundo a empresa.

A investida da Netflix na transmissão ao vivo oferece uma oportunidade para uma visualização mais regular e com agendamento na plataforma, o que é atraente para anunciantes e assinantes. A Netflix planeja gastar até US$ 17 bilhões em conteúdo neste ano.

Para o analista Andrew Uerkwitz, do Jefferies, o acordo da WWE é positivo. "É um experimento digno para determinar se os fãs aficionados da WWE se converterão em assinantes e aparecerão para as transmissões ao vivo", comentou.

Os programas da WWE também deverão ter mais potencial de exibições posteriores à transmissão ao vivo do que os esportes tradicionais, já que a luta livre tem o teor de entretenimento e de histórias roteirizadas. Fonte: Dow Jones Newswires.