Paquistão abre mercado para bovinos vivos do Brasil; Filipinas permitem alevinos de tilápia

O Brasil poderá exportar bovinos vivos, embriões e sêmen bovino para o Paquistão e alevinos de tilápia para as Filipinas. O Ministério da Agricultura recebeu na terça-feira, 23, os comunicados de aceite, pelos países, do Certificado Veterinário Internacional para as aberturas de mercado. A informação foi confirmada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Roberto Perosa.

De acordo com dados do Agrostat (sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro), o Brasil exportou US$ 298,097 milhões em produtos agropecuários ao Paquistão no ano passado.

Para as Filipinas, os embarques de produtos do agro brasileiro geraram receita de US$ 918,264 milhões em 2023.

Desde o início do ano, o Brasil obteve quatro aberturas de mercado para produtos agropecuários.