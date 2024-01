Scania retoma dois turnos de produção em São Bernardo

A Scania, de São Bernardo, retomou a produção em dois turnos. De acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entre outubro do ano passado e janeiro, a montadora de caminhões e ônibus contratou 380 trabalhadores. E a expectativa da entidade é de que mais admissões ocorram ainda no primeiro semestre. No fim do ano a empresa havia tornado público que pelo menos 50% da produção programada o primeiro trimestre já estava negociada.

Desde março do ano passado a Scania vinha operando com apenas um turno de produção. Além disso, em abril de 2023 começou a realizar paradas obrigatórias, adotando, inclusive, a semana de três dias para os trabalhadores do chão de fábrica. Medidas que fizeram parte de um acordo de flexibilidade assinado entre a montadora e o sindicato.

“Nosso acordo de flexibilidade foi fundamental nos períodos de baixa produção para que os trabalhadores ficassem em casa sem prejuízo salarial. Além da renovação da nossa convenção coletiva de trabalho”, destacou o vice-presidente do sindicato e funcionário na Scania, Carlos Caramelo.

O coordenador da representação na fábrica, Francisco Souza dos Santos, o Maicon, explicou que no segundo semestre do ano passado já houve um aquecimento na venda de caminhões. “Muito disso se deu, acredito, por conta da redução da taxa de juros, já que a maioria que compra caminhão, compra financiado. A taxa de juros alta como estava inviabilizava a compra, a redução ajudou a alavancar o mercado de caminhões. A expectativa para 2024 é que possa acontecer um recorde de produção na planta de São Bernardo, acima de 28 mil unidades produzidas”, avalia o sindicalista.

“A perspectiva é que ainda no primeiro semestre deste ano mais contratações sejam feitas, que a fábrica volte a produzir em três turnos em alguns setores”, finalizou Maicon.

Em breve mais informações.