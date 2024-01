Assalto na Via Anchieta deixa três mortos e 15 presos; motorista é libertado a 130 km do local

Três homens foram mortos, 15 foram presos e dois menores de idade, apreendidos, nesta terça-feira, 23, durante uma operação policial contra roubo de carga, em Cubatão (SP), na Baixada Santista. A ação, que envolveu equipes das polícias Militar e Civil, aconteceu no km 47 da Via Anchieta, onde um caminhão com carga de cigarros, avaliada em R$ 7,2 milhões, estava sendo descarregado pelos suspeitos.

Durante a abordagem, a quadrilha se dispersou e foi perseguida pelas matas da região. Três suspeitos trocaram tiros com policiais, segundo os próprios agentes, e foram baleados. A carga foi recuperada. O motorista do caminhão, feito refém pela quadrilha, foi libertado a 130 km do local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a operação teve início ainda pela manhã, quando o policiamento rodoviário recebeu denúncia do roubo do caminhão e localizou o veículo à margem da rodovia, em Cubatão.

Equipes especializadas da PM e da Polícia Civil foram mobilizadas. O cerco aconteceu quando os suspeitos transferiam a carga roubada para outra carreta-baú. No local, houve um primeiro confronto e oito suspeitos foram presos - um deles ferido por um tiro na perna -, enquanto os demais fugiram e foram perseguidos.

Na perseguição, houve novo confronto, com a morte de três suspeitos. O homem ferido foi levado para um hospital de Cubatão e permaneceu em observação, sob escolta policial.

A operação seguiu até a noite, com a prisão de outros nove envolvidos no roubo. Além da carreta, duas vans e dois carros que estavam em poder dos suspeitos foram apreendidos pela polícia.

O motorista do caminhão, de 40 anos, que tinha sido sequestrado pelos criminosos e colocado em um carro, foi libertado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Miracatu, no Vale do Ribeira, sem ferimentos. Ele disse que havia carregado o caminhão em Guarulhos, na Grande SP, e levaria a carga de cigarros para a cidade de Praia Grande, na Baixada Santista.

Conforme a SSP-SP, os quinze adultos presos, com idades entre 18 e 38 anos, vão responder pelos crimes de roubo de carga, corrupção de menores e associação criminosa. Já os menores, de 15 e 16 anos, apreendidos pelos mesmos atos infracionais, foram colocados à disposição da Justiça.

A 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Santos vai investigar o caso, inclusive as mortes decorrentes de intervenção policial. As armas dos envolvidos, tanto as apreendidas com os suspeitos, quanto a dos policiais que fizeram disparos, passarão por perícia.

Os envolvidos que já foram identificados não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato da reportagem com suas defesas.