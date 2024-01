Preta Gil anuncia documentário sobre retomada da carreira dirigido por Marcella Rica

Vem documentário por aí! Preta Gil anunciou nesta quarta-feira, dia 24, que Marcella Rica está dirigindo um documentário sobre sua retomada no mundo da música. Vale lembrar que a cantora precisou se afastar do trabalho após ser diagnosticada com câncer no intestino.

- Bom dia, meu povo. O negócio é o seguinte: agora, estou proibida de ficar postando story do meu dia a dia, porque ela [Rica] está documentando tudo.

Preta não deu maiores detalhes sobre o que entrará exatamente no documentário, mas disse que já teve coisas que evitou mostrar nas redes sociais para poder dar exclusividade ao projeto.

- O Gu veio aqui hoje provar a roupa. Não mostrei nada, porque estamos gravando um doc!

Já bateu ansiedade para conferir o resultado, né?