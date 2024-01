Ex de Luciano Camargo afirma que Wanessa surtava com Marcus Buaiz e a chama de planta

Que situação... Cleo Loyola, ex-esposa do sertanejo Luciano Camargo, foi ao Stories do Instagram nessa terça-feira, dia 23, para detonar Wanessa Camargo, atualmente confinada no BBB24. Loyola acusa a cantora sobre um suposto uso de remédios e também que ela teria tido surtos durante seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, chegando a botá-lo para correr, até mesmo com lâmina, com um facão.

- Eu estou achando a minha sobrinha Wanessa Camargo tão estranha nesse BBB. Eu tenho certeza absoluta que devem ter aumentado a dose dos remédios dela, começou ela.

- Nem parece a mesma que surtava com o Marcus Buaiz, jogava panela para cima e para baixo. Colocava o cara para correr até mesmo com lâmina, com um facão. Ih! Cada surto que essa menina teve nesse casamento, não é verdade!?.

Para refrescar a memória, Wanessa e o empresário separaram em 2022, depois de 15 anos de casamento. Desde então, Wanessa mantém um relacionamento com Dado Dolabella, com quem já havia namorado antes de se casar.

Cleo continuou detonando a cantora e aproveitou para alfinetar seu comportamente no reality:

- Não estou conseguindo entender, está parecendo uma planta. Ou melhor, pior do que uma planta: uma planta com cigarro na boca. Ou melhor, uma planta, vegana, com um cigarro na boca.

- Não estou entendendo essa personagem. Essa menina está bem interessante, ela não é assim, não. Isso é do barraco de primeira categoria. Doideira, hein. Os remédios foram aumentados nesse BBB pra ela, tenho certeza!, finalizou ela.