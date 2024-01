Atleta de jiu-jitsu da região leva ouro no Campeonato Europeu

O atleta andreense Wilson Bueno de Moraes Júnior, se tornou ontem bicampeão europeu de Jiu-Jitsu. O lutador conquistou medalha de ouro no European Jiu-Jitsu 2024 que está sendo disputado em Paris, vencendo as três lutas do dia da categoria Pesadíssimo com três finalizações perfeitas sobre dois adversários franceses e um russo. A conquista é a segunda consecutiva de Wilson Bueno. Em 2023, o representante da região também foi medalha de ouro no Europeu.



“Só eu e Deus sabemos quanto esse título era importante pra mim. Nos últimos tempos tive muito obstáculos e esse título mostra o quanto todos esse anos de dedicação valeram a pena. Estou muito feliz em começar o ano com o pé direito e saber que essa nova jornada da minha vida foi coroada dessa forma. Foi tudo como sempre sonhei”, disse o lutador, que fez questão de agradecer a Ossel Esportes pelo patrocínio.



Wilson Bueno de Moraes tem 30 anos, é de Santo André, e representa a equipe CheckMat de Jiu-Jitsu da Academia Fight Gym, do mestre Fábio Chemick, localizada em São Bernardo.



O atleta também é campeão sul-americano e brasileiro da categoria. O próximo desafio do lutador agora será a disputa do Grand Slam da Itália, previsto para acontecer em maio.



O Europeu de Jiu-Jitsu começou no dia 20 de janeiro e segue até o próximo sábado (27), reunindo os principais lutadores do mundo. O Brasil está sendo representado por mais de 100 atletas de consagradas equipes, como Check Mat, Frates JJ, GFTeam, Atos, Team Forsa, JFC Almeida, entre outras.