Água Santa joga mal e perde em casa para o Botafogo

Em uma partida marcada pela chuva e má condição do gramado, o Água Santa foi superado pelo Botafogo por 1 a 0 ontem à noite, na Arena Inamar. Foi a primeira vitória da Pantera de Ribeirão Preto sobre o Netuno em cinco jogos.



O técnico Bruno Pivetti teve que escalar uma equipe diferente daquela que venceu o Bragantino na estreia. O goleiro Matheus Cavichioli, o zagueiro Roger Carvalho e os atacantes Neilton e Junior Todinho lesionados não foram para o jogo.



Em campo, o time de Diadema não fez uma boa partida e pouco incomodou o goleiro Tricolor, João Carlos. Embora também não tenha feito grande jogo, a equipe do interior foi mais perigosa nas vezes que chegou ao ataque.



O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio com apenas um chute pra cada lado. Já na segunda etapa, o Botafogo colocou uma bola no travessão do Netuno e, após a bola resvalar no braço do lateral Rhuan, o árbitro deu pênalti para a Pantera. Na cobrança de Thiago Alves, o goleiro Igor Vinhas defendeu, mas o VAR viu invasão de área e mandou voltar. Na segunda tentativa, Leandro Maciel bateu e decretou a vitória do Botafogo.