Após saída de Vinicius, Rodriguinho acredita ser o próximo eliminado do BBB24. Veja tudo o que rolou nesta madrugada

É hora de recalcular a rota? Parece que Rodriguinho percebeu que o barco está afundando. Na madrugada desta quarta-feira, dia 24, a eliminação de Vinicius do BBB24 deixou os brothers tensos, principalmente o pagodeiro.

Diretamente do quarto do líder, Rodriguinho desabafou com Fernanda e Giovanna Pitel sobre as estratégias do jogo e o motivo dos homens estarem sendo o alvo do público de casa. As sisters, então, apontaram que a razão devia ser a polêmica conversa em que eles criticaram os corpos das participantes, e Rodriguinho respondeu:

- Eu não sei o que é. Eu não me lembro sobre essa falação de mulheres assim não.

- Mas lá fora ficou grande. Isso daí já deu para entender, porque foi a filinha certinha, retrucou Fernanda.

Sem baixar a cabeça, o cantor afirmou:

- Então, eu quero estar nessa fila. [...] Eu, por mim, estou de boa. Se eu sair no próximo, dia 3 estou em casa. Não quero mais ficar, não. Não aguento mais isso, não.

Rodriguinho, inclusive, disse estar sentindo que pode ser o próximo eliminado e percebeu que seu jogo pode estar errado, já que nenhum dos participantes que mandou para o paredão foi eliminado.

- Eu coloquei dois alvos [Davi e Alane] que não saíram. Meu jogo está errado.

Tempos depois, em outro cômodo da casa mais vigiada do Brasil, Pitel entregou que está incomodada com a Alane e planeja bater um papo com ela.

- Ou sai eu, ou sai você.

Já Wanessa Camargo admitiu que está com saudade de cantar, mas ainda tem vergonha de soltar o gogó dentro do BBB24

- Você tem sangue de Zezé Di Camargo, você é Wanessa Camargo, incentivou Yasmin Brunet.

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden explicou que estava brincando quando disse que se casaria com Beatriz e que, no momento, não pensa em formar casal dentro do reality.

- Estava brincando. Aqui dentro não tem como se envolver, a mina está em outra vibe e eu também. E ela é uma mina que eu tenho mais respeito ainda porque é uma pessoa que nunca namorou. Vários bagulhos que curti nela. Tenho até medo de brincar e passar do ponto.