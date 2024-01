Chuvas provocam interdição da Rodovia dos Tamoios por mais de 12 horas

A pista da antiga Rodovia dos Tamoios, via de acesso ao litoral norte de São Paulo, ficou interditada por mais de 12 horas nesta terça-feira, 23, no trecho da serra, por causa das fortes chuvas. O trecho bloqueado se concentrou no sentido litoral, do km 11 ao km 59, e o tráfego foi controlado por Operação Comboio até as 21h30.

"Com a liberação, a rodovia volta à sua configuração normal, com o trânsito sentido litoral fluindo somente pela Serra Antiga e o trânsito sentido São José dos Campos fluindo somente pela Serra Nova", informou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O volume de chuva acumulado em 72 horas, segundo a Concessionária Tamoios, que administra a rodovia, ultrapassou os 100 mm e causou o risco de queda de barreiras no trecho.

Desde o início da interdição, foram realizados comboios pela serra nova para movimentação dos veículos, tanto no sentido litoral quanto no sentido São José dos Campos, informou a concessionária.

A liberação do fluxo para cada sentido ocorreu de acordo com o volume de veículos. As equipes de sinalização ficaram concentradas na Praça de Pedágio de Paraibuna, no sentido litoral, e no trevo próximo aos túneis de subida para a serra nova, no sentido São José dos Campos.