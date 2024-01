Houthis prometem responder a ataques dos EUA

Os líderes houthis prometeram nesta terça, 23, resistir à onda de ataques dos EUA e do Reino Unido, que tiveram como alvo cinco províncias, incluindo a capital do Iêmen, Sanaa, na segunda-feira, 22. Um porta-voz da milícia iemenita, o general Yahya Saree, afirmou que os ataques americanos não ficarão impunes ou sem resposta.

Na segunda-feira, os EUA realizaram ataques contra oito locais no Iêmen controlados pelos houthis, sinalizando que o governo americano pretende travar uma campanha longa contra o grupo apoiado pelo Irã, que interrompeu o tráfego de rotas comerciais marítimas na região.

Os bombardeios de segunda-feira foram os maiores e mais amplos do que os ataques americanos recentes, mais limitados, contra mísseis houthis que seriam usados contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, segundo o Pentágono. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.