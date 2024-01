Briga por preço de passagem pode ter causado naufrágio que deixou 8 mortos

O Corpo de Bombeiros da Bahia localizou na manhã desta terça-feira, 23, os corpos de uma menina de 7 anos e de um homem de 42 anos que estavam desaparecidos desde domingo, 21, quando ocorreu o naufrágio de um barco na Baía de Todos os Santos. O total de mortos no acidente chegou a oito.

Segundo os bombeiros, o corpo da criança foi localizado próximo à Ilha de Maria Guarda. Posteriormente, por volta das 6h30, a equipe de busca localizou o outro corpo na mesma região. Ambos foram deixados sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia (DPT).

Até a noite de ontem, as buscas ainda continuavam no local, ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, embora em menor intensidade, pois não havia informação oficial de mais pessoas desaparecidas. "Estamos aguardo se alguma família reclama outro desaparecido, por isso permanecemos na região", informou.

Conforme a Marinha, foi instaurado Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. Ainda não há informações precisas, mas sobreviventes informaram, extraoficialmente, que ocorreu uma briga no meio do trajeto entre Ilha Maria da Guarda e Madre de Deus, de cerca de 1,5 km. Passageiros teriam se desentendido por conta do preço da travessia, de R$10 por pessoa.

Briga

O Capitão dos Portos, Wellington Gagno, diz que o barco estava com lotação acima do permitido, que seria de 11 pessoas; ao menos 15 estavam nele. "Os inquéritos ainda vão apurar, mas uma briga pode ter levado as pessoas para um mesmo lado da embarcação. A movimentação desestabilizou o barco."

Vítimas

No naufrágio, morreram Alicy Maria, de 6 anos; Vanderson Queiroz, de 42 anos; Rosimeire Maria Souza Santana, de 59 anos; Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos; Ryan Kevellyn de Souza Santos, de 22 anos; Caroline Barbosa de Souza, de 17 anos; Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7 anos; e Hayala dos Santos Conselho, de 33 anos. Outros cinco passageiros do barco, cujo no me era Gostosão FF, foram resgatados com vida e receberam atendimento médico.

Depois do horário

O barco tinha autorização para trafegar somente até as 19h30, mas o acidente aconteceu às 22h, pouco depois de o saveiro ter deixado a Ilha de Maria Guarda, onde acontecia uma festa de verão.

Filha e neto de condutor estão entre as vítimas

A Polícia Civil da Bahia identificou o condutor do barco que naufragou no domingo como sendo Fábio Freitas. Ele teria fugido do local depois do acidente. Entre os oito passageiros mortos no naufrágio estavam a filha de Fábio, Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, e o neto, Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7.

O condutor tinha depoimento marcado para ontem. A reportagem não localizou os responsáveis por sua defesa para comentários sobre o caso nem conseguiu confirmar se o condutor do barco se apresentou.

Ao Estadão, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Adson Marchesini disse na segunda-feira, 22, que esse tipo de barco que naufragou é classificado na categoria esporte e recreio, podendo ser utilizado apenas para recreação.

"Ele não poderia transportar passageiros de forma comercial, como estava fazendo", afirmou o oficial.

As buscas por vítimas envolveram 30 bombeiros, incluindo mergulhadores, além de 39 militares da Marinha. Uma moto aquática foi deslocadas para auxiliar as buscas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.