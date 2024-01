Fim de jogo! Vinicius é o quinto eliminado do BBB24

É hora de voltar para casa... Aconteceu nesta terça-feira, dia 23, o quinto paredão do BBB24 e o jogo chegou ao fim para Vínicius.

Formado no último domingo, dia 21, o paredão quíntuplo foi o primeio da história do reality e contou com Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius.

Para relembrar, o brother caiu no paredão por ter sido o mais votado pela casa, ele ainda teve direito a um contragolpe e puxou Marcus Vinicius, mas acabou deixando a casa mais vigiada do Brasil com 9,92% da média dos votos para ficar.

Parece que o jogo está só começando! Estamos de olho nos próximos capítulos.